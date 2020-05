Castelfranco: due arresti per tentato furto aggravato e ricettazione

Una donna di 45 anni e la complice di 30. Agivano in coppia per mettere a segno furti su auto in sosta. Una Punto, quella presa di mira dalle due nel parcheggio di Villa Sorra. Facendosi scudo con l'auto con la quale avevano raggiunto il parcheggio, ed ignare, nonostante una di loro fungesse da paolo, di essere osservate dai Carabinieri della tenenza di Castelfranco in attività di controllo del territorio, hanno forzato con un punteruolo la portiera dell'auto razziandone alcuni beni custoditi all'interno. Tra cui un videoprietttore.

L'intervento dei militari è stato immediato. Le due donne, che si stavano allontanando a bordo dell'auto, sono state fermate ed identificate. Sull'auto, oltre al videoproiettore, i militari hanno rinvenuto il punteruolo utilizzato per forzare la portiera dell’autovettura ed una calamita per l’apertura dei dispositivi antitaccheggio. Di fatto l'attrezzatura per mettere a segno furti, anche in negozi. Gli accertamenti hanno fatto emergere che una delle due donne era sottoposta anche alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Modena. Entrambe sono state portate e trattenute presso le camere di sicurezza della Tenenza dei Carabinieri di Castelfranco Emilia e a seguito dell’udienza di convalida dell’arresto, sono state sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.