Castelfranco, minacce di morte al sindaco Pd. Solidarietà centrodestra

Biglietto con minacce di morte per il sindaco dem di Castelfranco Emilia, Giovanni Garagano, e solidarietà da parte del centrodestra. È la candidata modenese a capo della lista 'Borgonzoni presidente', Rosanna Righini, a segnalare di aver inviato un messaggio di solidarietà al sindaco, dopo il ritrovamento di un pezzo di carta per strada dove c'era scritto sopra il disegno di una croce 'ti vogliamo morto'. Interviene Righini: 'Siamo colpiti dal gesto grave e preoccupante nei confronti del sindaco di Castelfranco Giovanni Gargano al quale va tutta la nostra solidarietà. Fatti del genere scuotono l'intera citta' ed offendono lo spirito democratico che anima la nostra collettività. L'azione amministrativa e politica non dovrebbe mai essere oggetto di minacce ed intimidazioni. Sicuri che Gargano proseguirà nella sua attività, condanniamo questo vile gesto ed auspichiamo fermamente che gli inquirenti possano presto giungere all'individuazione dei responsabili'.