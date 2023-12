Castelnuovo in festa per il superzampone da 320 chili

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'L’importanza di questo appuntamento è duplice – ha spiegato il sindaco Massimo Paradisi –. Da un lato apriamo le festività nel modo a noi più congeniale, ritrovandoci attorno a un tavolo per mangiare piatti tipici della nostra tradizione. Dall’altro con il Superzampone celebriamo quell’industria agroalimentare che ha reso popolare Castelnuovo nel mondo. Questo evento ci serve a ricordare da dove siamo venuti, dai piccoli artigiani e commercianti della carne che sono diventati protagonisti del mondo dell’agroalimentare grazie alle loro capacità e saper fare.

Ci teniamo che rimanga una grande festa popolare, capace di guardare al futuro a partire dalla tradizione'.



'Da dieci anni – ha precisato Luisa Falchi Vecchi, presidente dell’Ordine dei Maestri Salumieri Modenesi – la manifestazione viene anticipata dal taglio del minizampone per gli studenti delle scuole primarie. È un momento significativo perché i bambini sono il nostro futuro, coloro i quali porteranno avanti le nostre tradizioni, con passione e attaccamento al loro territorio. Un grazie speciale va ai volontari che dedicano tempo ed energie alla preparazione del Superzampone, all’Amministrazione comunale e ai Maestri salumieri che organizzano l’iniziativa'. 'Oggi dopo 34 anni – ha aggiunto Stefano Bortolamasi, il figlio dell'ideatore della manifestazione Sante Bortolamasi – questa festa si sta trasformando in qualcosa di più profondo, un momento per ritrovarci e fare festa, per ribadire la volontà di essere una comunità unita e guardare al futuro con fiducia'.