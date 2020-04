Coronavirus, la mappa dei contagi: deceduto un 69enne di Formigine

26 dei 29 casi di coronavirus registrati oggi in provincia di Modena sono in isolamento domiciliare, tre casi sono ricoverati non in terapia intensiva.Ecco la mappa dei nuovi casi:Carpi 7Castelnuovo 1Finale Emilia 1Fiorano 1Modena 9Nonantola 1Pavullo 2Sassuolo 1Soliera 1Spilamberto 1Vignola 3Non residenti in provincia 1Si aggiungono, vale a dire senza più sintomi, e 50 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 1433 le persone guarite clinicamente, di cui 1002 con anche il doppio tampone negativo