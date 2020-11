Covid, a Carpi il mercato di piazza Martiri non chiude

Il mercato in piazza dei Martiri si continuerà a fare: l'Amministrazione comunale infatti ha predisposto le misure e le modalità che l'ordinanza regionale richiede da domani, sabato 14, per poter derogare al divieto (niente mercati in area pubblica o privata, a meno che appunto non vi siano Piani dei Comuni che prevedano regole specifiche).

In particolare, un'ordinanza firmata oggi dal sindaco Bellelli prevede che tutta l'area mercatale sarà perimetrata, e avrà i prescritti due varchi distinti: entrambi sul lato nord della piazza (duomo), uno d'ingresso (verso corso Fanti) e uno di uscita (verso corso Cabassi); tali varchi saranno presidiati da personale incaricato, così come personale addetto sorveglierà fra le bancarelle il rispetto delle regole di distanziamento e sicurezza (mascherina).

Lo stesso provvedimento sindacale consente domani anche il regolare svolgimento del mercato alimentare in via Ugo da Carpi.

Viene invece sospeso il “mercato del contadino” nell'ex-foro boario, sia domani sia martedì 17, in attesa di predisporre misure che consentano di riprenderlo, sempre nel rispetto della ordinanza firmata ieri dal Presidente della Regione.