Elezioni Serramazzoni, è ufficiale: la Lega appoggia la Ferrari

A questo punto la Ferrari risulta sostenuta ufficialmente da Forza Italia e Lega. Starà al Pd decidere se convergere ugualmente su di lei come ipotizzato () in chiave anti-Fdi che appoggia infatti Claudio Bartolacelli. Corsa tutta civica per Giorgio Zanoli.'Da anni il Comune di Serramazzoni attende un rilancio turistico ed economico – dichiara il segretario Golinelli - che le precedenti giunte, a trazione centrosinistra non sono state in grado di intraprendere. Il percorso di confronto, fra la Lega e la Lista Civica “Noi per Serra”, è iniziato più di 3 mesi fa, e siamo onorati che si sia concretizzato con l'inserimento di alcuni nostri candidati, fra cui Emanuele Baldi, già segretario Lega della sezione Montagna.Una squadra di grande qualità e spessore umano, contraddistinta dal pluralismo ed in orgogliosa discontinuità con il passato e con il PD. Si tratta – prosegue Guglielmo Golinelli – dell'unica alternativa politica credibile e contestualmente soluzione all'immobilismo dell'attuale amministrazione uscente'.'La nostra lista, composta perlopiù da persone nuove alle politica e da altre di chiara estrazione di centrodestra annovera studenti, volontari, sportivi e professionisti. Ci distingue - aggiunge il segretario di sezione e candidato di lista nella foto ) - l'appartenenza al territorio ed una chiara volontà di impegnarci per rilancio delle eccellenze di Serramazzoni, incentivando le strutture sportive di outdoor e puntando sull'attrazione turistica e gastronomica grazie ai siti naturalistici del territorio che attrarranno nuove attività commerciali. Non da ultimo ci batteremo per potenziare la sicurezza, attraverso un nuovo circuito di telecamere ed un monitoraggio per un efficiente controllo dell'immigrazione clandestina'.