Ferisce con bottiglia e coltello ragazzo per rubargli 100 euro: arrestato

Colpito in testa con una bottiglia e al fianco con un coltello. Violenta aggressione che poteva trasformarsi in tragedia da parte di tre persone, ai danni di un ragazzo di Carpi che transitava a piedi al parco delle Rimembranze. Il tutto a scopo di rapina. Dopo avere colpito il ragazzo, i tre gli hanno preso il telefono cellulare e 100 euro che aveva nel portafogli, e si sono dati alla fuga. Il ragazzo ferito è riuscito a dare l'allarme richiamando l'attenzione di alcuni passanti.Il fatto si è verificato domenica sera ma è stato reso noto oggi, contestualmente alla notizia dell'avvenuto arresto di colui che è stato identificato come l'autore materiale dell'uso della bottiglia e del coltello, un trentenne tunisino senza fissa dimora. L'uomo è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria con l’accusa di rapina aggravata e lesioni personali gravi - provvedimento convalidato nella mattinata odierna dal Tribunale di Modena.Ora si trova nel carcere di Sant’Anna di Modena a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.