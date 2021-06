Finale Emilia, polizia locale contro la giunta Palazzi: manifestazione

'A seguito del negativi tentativo conciliativo prefettizio, svolto la scorsa settimana tra l’amministrazione comunale di Finale Emilia e il Sulpl annunciamo la mobilitazione e organizziamo un presidio informativo per la cittadinanza di Finale durante lo svolgimento del mercato settimanale del 7 e del 14 luglio'. Così in una nota il sindacato della polizia locale Sulpl.'Tale presidio informerà la cittadinanza su come l’amministrazione comunale stia trattando la propria Polizia Locale e come di conseguenza stia sottovalutando il servizio di Polizia locale a garanzia della sicurezza della propria città, prima tra tutte, la carenza di organico di circa il 40% che denota una scarsa attenzione sul tema sicurezza - afferma il segretario Sulpl Federico Coratella -. Saranno presenti delegazioni da parte della provincia di Modena e anche di altre province, perchè la Polizia Locale di Finale non sia sola ad affrontare questa lotta e per ottenere il giusto riconoscimento del lavoro svolto, considerando anche il periodo pandemico attuale. La Polizia Locale non si farà calpestare da questa modalità che sta attuando il sindaco Palazzi. Il Sulpl informerà la cittadinanza della grave situazione che sta vivendo la propria Polizia Locale e di conseguenza le difficoltà a garantire la sicurezza ai cittadini'.