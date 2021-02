Fiorano Modenese: devastante incendio alla Edilgrosso

I Vigili del Fuoco sono stati impegnati tutta la notte per contenere l'incendio di un magazzino di materiali edili, la Edilgrosso in via dell'Artigianato 7 a Fiorano Modenese.Tre le squadre impegnate dall'una dopo la mezzanotte, con supporti provenienti da Bologna e Reggio Emilia.Lo sforzo dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero all'intera attività anche se i danni sono comunque ingenti. Da una prima ipotesi fornita dai Carabinieri sul posto per i rilievi di legge, la causa all'origine del rogo sarebbe accidentale e legata ad un guasto elettrico.