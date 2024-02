Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Questa area, che con lungimiranza e attaccamento al territorio gli attuatori hanno voluto denominare “Borgo San Luigi” sarà qualcosa di antico e di nuovo allo stesso tempo: verranno ripristinati alcuni prospetti storici dell’antica area produttiva come testimonianza di un tempo che è stato, e che comunque per i residenti ha rappresentato un pezzo di vita e di storia. Ricordiamo tutti che dall’orario dell’ingresso al lavoro delle maestranze nasce la tradizione paesana dei “Set e mez”, che sono parte integrante della storia e della goliardia casinalbese - ha detto il sindaco Maria Costi -. Ma l'area sarà anche qualcosa di nuovo, ovvero un luogo che consegnerà a Casinalbo una nuova piazza, come ci eravamo impegnati a fare 5 anni fa ad inizio legislatura, un luogo dove le persone possano incontrarsi e fermarsi passeggiando e ricongiungere la zona della parrocchia con la zona della via Giardini, circondati da 13mila metri di verde, 166 parcheggi liberi, e dove si potranno insediare 78 nuove famiglie in altrettanti alloggi di cui 18 in edilizia residenziale sociale (ERS), per cui nei prossimi mesi verrà data notizia degli appositi bandi di assegnazione'.