Frana a Serramazzoni, ancora chiusa la Giardini alla Fontanina

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













I tecnici della Provincia sono al lavoro per mettere in sicurezza la strada, così da poterla riaprire in tempi rapidi.Una nuova frana ha interessato anche la strada provinciale 324 tra Sestola e Roncoscaglia, che ha comportato l’istituzione di un senso unico alternato con l’istallazione di barriere tipo New Jersey in cemento, così da mettere in sicurezza la sede stradale.Sempre sulla strada provinciale 324 continua l’interruzione al transito tra Riolunato e Montecreto.Continuano i controlli dei tecnici della Provincia su tutta la rete provinciale di montagna, che raccomandano di «porre particolare attenzione alla guida, poiché sono numerosi i fenomeni franosi e di smottamento ancora in corso e sui cui occorre prestare la massima attenzione».