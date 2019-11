Furto sventato: arrestati due diciottenni, denunciati due minori

Quando i Carabinieri hanno raggiunto la pizzeria Pizza Sprint di via Magazzeno a Carpi, i 4 giovani erano ancora intenti a forzare la serratura della porta di ingresso con cacciaviti, martelli, pinze ed altri attrezzi da scasso sequestrati dai Carabinieri. Italiani, tutti residenti a Carpi, di età compresa tra i 17 ed i 19 anni, i 4 ragazzi, davanti al giudice che per direttissima ha convalidato l'arresto hanno dovuto rispondere di tentato furto aggravato in concorso. Alle 5 di sabato mattina avevano deciso di forzare la porta di ingresso della pizzeria, chiusa a quell'ora senza accorgersi che all'interno era ancora presente il titolare, ancora al lavoro al computer. Accortosi del tentativo di scasso, l'uomo ha chiamato i Carabinieri che attraverso l'aliquota Radiomobile di Carpi e della stazione di Soliera sono arrivati sul posto dopo pochi minuti, sorprendendo la baby gang di aspiranti ladri, ed assicurando alla giustizia tutti i suoi componenti. Per i due maggiorenni è scattato l'arresto, denunciati i due minorenni