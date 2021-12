Gogoverde: da Soliera in tutto il mondo con un click

Possedere un e-commerce è, oggi, molto importante per aumentare le vendite della propria attività e ottenere nuovi utili: questo si è rivelato fondamentale soprattutto con l'avvento della pandemia da Covid-19, che ha praticamente spinto sempre più persone a fare acquisti online.Chi non aveva un e-commerce prima della pandemia, ha faticato e non poco ritagliarsi una fetta di mercato. Chi invece aveva già da anni il proprio negozio online e lo curava con strategie mirate è riuscito a superare indenne e con un aumento dei profitti il periodo del lock down. Uno degli esempi più virtuosi in materia è dato sicuramente da Gogoverde.it che, grazie ad una lungimiranza organizzativa e strategica iniziata prima ancora della pandemia, ha saputo fare un boom di vendite grazie ad un sito organizzato e funzionale, in grado di soddisfare le esigenze degli utenti.

È da Soliera che parte la storia di Gogoverde.it. Una storia emiliana di successo, di cui cercheremo di capirne i motivi nell’intervista che abbiamo realizzato.Fondamentalmente, ci occupiamo di tutto quello che riguarda il giardinaggio, agricoltura e irrigazione, fornendo prodotti di qualità per tutte le esigenze dei clienti. Vendiamo anche prodotti per l'allevamento e la disinfestazione.In sostanza, ogni cosa che riguardi il lavoro con la terra è presente presso il nostro negozio, sia fisico che online, insieme ad abbigliamento tecnico da lavoro e attrezzatura. Nel corso degli anni ci siamo espansi sempre più in modo da poter garantire ai nostri affezionati e importanti clienti un’ampia gamma di scelta.Naturalmente, considerando che il nostro target è solitamente il professionista oppure l’hobbysta che cura il suo orto, il rapporto con il cliente è sempre stato fondamentale e a causa del coronavirus e delle chiusure imposte, la mancanza di contatto ha potenziato il supporto dei clienti.Nonostante piccoli problemi logistici, che tutte le aziende hanno avuto per via del maggior aumento di flusso merci e dei corrieri, abbiamo sempre garantito un servizio puntuale e lo dimostrano le ottime valutazioni su TrustPilot.Questo aspetto non è stato frutto del caso, ma risultato di una lunga e ponderata strategia online che ci ha portati nel tempo ad essere considerati bene dai clienti.Il nostro e-commerce è in rete da anni e ha sempre ricevuto da parte nostra una grande attenzione nella costruzione, impaginazione e contenuti.Quello che un cliente più ricerca quando si affaccia agli acquisti in rete è, innanzitutto, la semplicità con la quale visualizza i prodotti, ne analizza le qualità e ne vede il prezzo, e nell'acquisto.Da questo punto di vista, Gogoverde.it è un sito ben organizzato con schede prodotto curate, tali per cui il cliente riesce a capire subito cosa si trova davanti e se questo risponde alle sue esigenze: quando decide di acquistalo, la procedura è semplice e veloce.Ci ha aiutato molto durante anche la grande attenzione alla community che abbiamo posto durante la creazione: su Gogoverde.it i clienti possono infatti iscriversi ad una newsletter che periodicamente li informa sulle novità dello store, le offerte speciali.Esatto. Il volume d'affari generato dal sito è rimasto sostanzialmente sempre sugli stessi livelli, anzi è aumentato.Il boom di Gogoverde.it, oltre all’incremento di interesse per il giardinaggio e l’agricoltura, è soprattutto merito dell'attenzione che ci abbiamo sempre riposto nel corso del tempo: la fidelizzazione degli utenti è stata fondamentale in tal senso.Per questo motivo abbiamo un supporto costante, che risponde in tempi celeri ad ogni problema, e un personale che conosce la materia e gli oggetti in vendita, tale per cui il cliente può parlare di tutti i suoi bisogni ed esigenze ottenendo sempre il miglior consiglio.