La forte perturbazione del resto ha colpito diverse zone del modenese e ha generato numerose richieste di intervento per alberi caduti che occupano la sede stradale, alcuni immobili scoperchiati ed alcuni allagamenti di scantinati. Il comando dei vigili del fuoco di Modena ha risposto con tutte le squadre presenti e trattenendo in servizio il personale smontante in concomitanza del cambio turno.Alle 22 sono stati effettuati 45 interventi ed altri 40 sono in attesa di assegnazione. Le zone più colpite quelle di Castelfranco Emilia, San Cesario e Nonantola.