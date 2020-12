Una dinamica simile, almeno nei soccorsi, a quella messa in atto dai Vigili del Fuoco, alcuni giorni fa, a Modena nella quale sono stati tratti insalvo madre e figlio. Questa volta il salvataggio di una persona che si era rifugiata al secondo piano della palazzina nelle quale il rogo stava interessando il piano terra è avvenuto a Guiglia, in una abitazione bifamiliare in via Passo Brasa. I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 14.40 vigili del fuoco. L'incendio è stato domato, la persona salvata con una scala manuale, l'indendio è stato domato e l'area posta in sicurezza nel giro di due ore