Ibis eremita a rischio nella neve: salvato dai Carabinieri

Eduardo, questo è il nome dell'esemplare femmina ritrovato, risultava immobile da giorni ed è stato possibile salvarlo anche grazie all'aiuto di un cittadino che, vedendo l'animale in difficoltà, ha segnalato la sua presenza. Tutto è stato possibile grazie ai trasmettitori ad energia solare installati sull'animale, che hanno informato i Forestali dell'anomala 'non attività' del diretto interessato. L'Ibis Eremita è stato affidato al centro 'il Pettirosso' di Modena, che provvederà agli accertamenti clinici e al suo recupero definitivo per poterlo poi reintrodurre nuovamente in natura.