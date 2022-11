Il ritorno del vescovo Cavina, da Miirandola la 'Benemeranza civica'

Arriva un importante riconoscimento per il vescovo Emerito della Diocesi di Carpi, monsignor Francesco Cavina. Il sindaco di Mirandola Alberto Greco giovedì prossimo, 10 novembre alle 17.30, presso la Sala Consiliare del Municipio consegnerà la “Beneremenza Civica” a Cavina.Un’onorificenza che sarà conferita - in una cerimonia aperta al pubblico e alla presenza di Autorità Civili, Militari e Religiose – 'in ufficiale segno di riconoscenza per l'impegno profuso nella ricostruzione morale, materiale e spirituale della comunità mirandolese a seguito del Sisma Emilia del 2012'.