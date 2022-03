Mirandola, ispezione in cantiere edile: tre denunce e attività sospesa

Un cantiere edile per la ristrutturazione post sisma 2012 che presentava ai rilievi dei Carabinieri della Stazione di Mirandola e del Nucleo CC Ispettorato del Lavoro di Modena, numerose irregolarità, anche in relazione alla normativa sulla sicurezza e che per questo hanno portato a denunce nei confronti dei titolari delle tre ditte coinvolte, a sanzioni amministrative e, non di poco conto, la sospensione del cantiere stesso fino al ripristino della regolarità dei diversi aspetti.

E' il bilancio del controllo che l'Arma ha condotto in un cantiere del cebtro storico con la collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro della provincia di Modena.



Tra le principali irregolarità l’omessa applicazione delle misure previste dal piano di sicurezza e coordinamento del cantiere, l’utilizzo di parti di ponteggio non rispondenti alla normativa, fino alla mancata installazione degli apprestamenti di igiene e sicurezza per i lavoratori e il mancato rispetto delle norme previste per il contenimento della pandemia di COVID-19.

A carico dei tre responsabili delle imprese controllate, sono state contestate violazioni penali, mentre le sanzioni amministrative complessivamente elevate ammontano a 1.600 euro e le ammende per oltre 4.400 euro.

Alle tre ditte è stata prescritta l’eliminazione delle irregolarità accertate prima di proseguire ulteriormente i lavori.