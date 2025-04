La frana a Boccassuolo non si ferma si mangia via Montrona e arriva alla strada comunale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





La frana che ha già distrutto la strada comunale della Motrona, sopra Boccassuolo, nel comune di Palagano, continua a muoversi e ha raggiunto la strada comunale. A lanciare l’allarme è il sindaco di Palagano e presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia, che sottolinea come la situazione sia in costante evoluzione e sotto monitoraggio continuo. Ma gli eventi sembrano susseguirsi ad un ritmo maggiore di quello previsto.

Poco prima della mezzanotte l'ultimo aggiornamento del sindaco stesso dalla sua pagina Fb:

'Attenzione, la frana ha raggiunto via comunale. Abbiamo istituito un senso unico alternato .

Domani mattina sia la corriera scolastica di Seta che il pulmino comunale arriveranno fino al Campo sportivo di Boccassuolo'



Il Comune ha attivato da giorni il Centro Operativo Comunale (COC), incaricando la ditta Cava Cinghi Strade del monitoraggio del movimento franoso.

Tecnici e geologi dell’Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo e della Protezione Civile sono intervenuti con urgenza sul posto, attivando la ditta Stradedil che sta lavorando per deviare le acque e rallentare l’avanzata della frana con l’uso di escavatori.L’Enel è intervenuta nella notte per mettere in sicurezza l’area, portando generatori e disattivando il tratto di media tensione coinvolto. È stata inoltre mobilitata la ditta Fratelli Bocchi per il taglio della vegetazione, in modo da facilitare il lavoro dei mezzi operativi e aprire piste di intervento.Sono stati informati i proprietari delle abitazioni che, in base a una possibile evoluzione della frana, potrebbero trovarsi lungo la traiettoria del fronte in movimento. Per garantire il controllo anche nelle ore notturne è stata installata una torre faro, e nella giornata di domani la strada comunale sarà regolata a senso unico alternato per permettere le operazioni.Braglia ha infine rivolto un appello alla popolazione: 'Non intralciate i lavori e non avvicinatevi ai versanti interessati dalla frana. È pericoloso e rischiate di farvi male, oltre a essere un ostacolo per chi sta lavorando per mettere in sicurezza l’area'.