Lutto a San Felice: è morto a 72 anni l'ex assessore Franco Marchetti

Lutto a San Felice sul Panaro. E' morto Franco Marchetti, aveva 72 anni: dal maggio 2019 all’agosto 2020 era stato assessore al Bilancio.'Si era speso con generosità e passione per la sua comunità - afferma il sindaco Michele Goldoni -. Conosciuto e apprezzato consulente del lavoro, titolare di uno studio professionale, per anni attivo nel volontariato cittadino, Marchetti lascia la moglie e due figli. Alla famiglia le più sentite condoglianze del Comune'.

