Occultati nel baule i militari rinvengono formaggi, prosciutti, salami altri costosi generi alimentari che i due avevano asportato dal supermercato precedentemente. Evidentemente con grande abilità. se consideriamo che l'avevano fatta franca. Altrettanto evidente che erano riusciti, all'interno del supermercato, a eliminare etichette e dispositivi anti-taccheggio e ad uscire senza farsi notare e generare sospetto, nascondendo la merce sotto voluminosi vestiti. Una operazione che data la quantità di merce avevano presumibilmente ripetuto.La refurtiva è stata restituita al responsabile dell’esercizio commerciale, mentre i due uomini sono stati tratti in arresto per di furto aggravato in concorso.