Marano, un comitato per salvare il parco dell'Elefante

Si è costituito a Marano sul Panaro, il comitato spontaneo “Salviamo il Parco dell’Elefante”, finalizzato a preservare la completa destinazione a verde pubblico e parco urbano di questo polmone verde posto nel centro del capoluogo, terreno sul quale l’Amministrazione Comunale ha annunciato di volere edificare la nuova Scuola Primaria. “In termini di biodiversità ambientale, di paesaggio urbano e di spazio per lo svago di intere famiglie, questo parco risulta essere un patrimonio naturale irrinunciabile per l’intera collettività - afferma il portavoce e vicepresidente Mattia Ballestrazzi - Siamo un gruppo eterogeneo di maranesi: genitori, studenti, commercianti, ecologisti e tanti semplici cittadini intenzionati a promuovere ogni iniziativa volta a tutelare l’area: perché un’altra soluzione è possibile”.I sottoscrittori danno appuntamento in Piazza Matteotti e al Parco dell’Elefante per la raccolta firme che sarà attiva già da sabato 25 settembre.