Mirandola, la giunta traballa: sindaco revoca le deleghe alla Canossa

'Le motivazioni di tale scelta sono da ricercare nel venir meno del rapporto di fiducia, collaborazione e collegialità che deve essere alla base dell'attività della Giunta comunale - si legge in una nota del Comune -. L’ingegner Canossa è risultata infatti spesso assente alle riunioni di Giunta ed ha espresso giudizi critici nei confronti dell’operato dell'Amministrazione in forme improprie, non coerenti con il ruolo istituzionale riconosciuto all'assessore dalla normativa vigente'.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.