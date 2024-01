Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dopo svariati minuti di attesa e di appostamento, e dopo che l’Ufficio di Polizia Giudiziaria del Comando aveva verificato oltre ogni ragionevole dubbio che la Mountain Bike in questione fosse effettivamente la medesima oggetto del furto come da querela, si materializzava un individuo che, dopo aver aperto con le chiavi, veniva immediatamente fermato dagli agenti. Accompagnato presso gli Uffici del Comando, l’uomo - un trentacinquenne rumeno con precedenti penali - è stato fotosegnalato e denunciato a piede libero per il reato di ricettazione.La bicicletta oggetto furto è stata restituita al proprietario.'Una buona notizia che sottolinea l’importanza, in caso di furto, della denuncia e di rapporto stretto fra cittadini e le forze dell’ordine – commenta l’Assessore alla sicurezza Roberto Lodi – Un ringraziamento agli agenti della Polizia Locale per lo zelo e l’efficacia dimostrata, rinnovando ancora una volta come Mirandola sia e rimanga territorio ostile per i malintenzionati'.