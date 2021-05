Mirandola, ritrovato e restaurato a 9 anni dal sisma un busto dell'800

È rimasto in un angolo della sala consiliare del palazzo comunale per otto anni e mezzo, praticamente dimenticato da tutti. E questo fino al novembre scorso, nel giorno in cui è stato consegnato il cantiere che ha dato l'avvio ai lavori di recupero dello storico edificio di piazza Costituente. È stato quindi notato e 'salvato'. Si tratta di un busto raffigurante Giovanni Pico, risalente con ogni probabilità a prima del '900, colpito a sua volta dal terremoto che nel 2012 ha sconvolto la bassa modenese e Mirandola. Il restauro è iniziato a marzo, in realtà, e ora si trova nella fase di ultimazione. 'Fu una piacevole, quanto sorprendente scoperta - spiega il sindaco di Mirandola Alberto Greco, nel giorno dell'anniversario della prima scossa a nove anni di distanza - di cui abbiamo pensato di dare notizia oggi, in considerazione del significato che riveste questa data, 20 maggio. Nonostante i nove anni trascorsi quei momenti, seppur passati, restano impressi nella storia come nella memoria di tutti i mirandolesi'.