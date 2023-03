Mirandola: un ingegnere ambientale nuovo assessore alla Salute

Nata a Verona l’undici Dicembre del 1984, si diploma presso l’Istituto Superiore “Galilei” di Mirandola nel 2003 per poi completare il percorso universitario con la Laurea in Ingegneria per la Sostenibilità dell’Ambiente presso l’ateneo di Modena e Reggio Emilia. Apprezzata nel campo della consulenza e nella formazione, l’Ingegnere Luppi ha collaborato con importanti aziende di Mirandola. Dopo la stretta di mano e foto di rito, oggi pomeriggio Federica Luppi parteciperà alla nuova riunione di giunta.Le deleghe che il neo assessore avrà inoltre in capo saranno quelle relative a Servizi Demografici, Servizi Cimiteriali e Pari Opportunità.