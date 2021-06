Il nuovo ospedale di Carpi nascerà tra tangenziale Losi e via dell'Industria

Seconda tappa a Carpi per il Ministro della Salute Roberto Speranza. Accompagnato dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e dall’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, il ministro ha incontrato il personale sanitario impegnato nella campagna vaccinale bel punto vaccinale e a Modena poi, tappa successiva a Carpi, al Palazzo dei Pio, dove il ministro ha sottoscritto con l’assessore l’Accordo di Programma V Fase I Stralcio tra Governo e Regione: l’atto prevede la realizzazione, in Emilia-Romagna, di 38 interventi, per un totale complessivo di 145,4 milioni di euro, di cui 138,1 statali e 7,3 regionali.oltre 19,8 milioni andranno all’Azienda Usl per la realizzazione o ristrutturazione di due Case della salute, la realizzazione di due nuovi Hospice, la ristrutturazione di una sede di attività distrettuali presso l’ex ospedale di Modena e un intervento sull’ospedale di Mirandola. All’Azienda ospedaliero-universitaria andranno 5,6 milioni per il rinnovo delle apparecchiature tecnologiche e informatiche.Sempre atra Regione Emilia-Romagna, Comune, Provincia e Azienda Usl di Modena. Tra gli obiettivi prioritari dell’Azienda, il nuovo ospedale di Carpi – che ha già visto assegnati con delibera Cipe (del luglio 2019) 60 milioni di euro – è il più importante intervento di edilizia sanitaria dei prossimi anni nell’ambito della provincia e tra i maggiori a livello regionale, insieme agli altri due nuovi nosocomi previsti nella programmazione regionale, quello di Piacenza e quello di Cesena.Un percorso, quello per il nuovo ospedale di Carpi, all’insegna della collaborazione tra tutti gli attori coinvolti, e che oggi approda alla sigla dell’Accordo territoriale. Con quest’atto i firmatari si impegnano a raggiungere una serie di obiettivi: instaurare, nella scelta del luogo dove sorgerà l’ospedale, una corretta integrazione tra territorio e città; migliorare il livello di efficienza e sicurezza complessiva delle attività ospedaliere sul territorio e incrementare il benessere percepito; creare continuità assistenziale con le strutture dell’assistenza primaria; promuovere e incrementare la qualità delle cure nel rispetto del corretto uso delle risorse; rafforzare l’introduzione di modelli innovativi, flessibili e futuribili per gli aspetti diagnostici, terapeutici, tecnologici e informatici.Per quanto riguarda la localizzazione (nel quadrante a Nord-Ovest del territorio comunale, come definito in sede di Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria), il nuovo polo ospedaliero sorgerà fra le due più importanti arterie stradali di Carpi, la tangenziale Losi e quello che sarà il prolungamento di via dell’Industria attraverso il completamento della Bretella comunale.Visto l’obiettivo generale di sostenibilità dell’intervento, ci sarà particolare attenzione a un adeguato rapporto tra la nuova struttura sanitaria e il contesto urbano e territoriale circostante, a una buona ambientazione e all’inserimento paesaggistico, e alla realizzazione delle reti ecosistemiche ed ecologiche, di gestione delle emissioni e della qualità dell’aria, delle acque, dei rifiuti.