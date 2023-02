Ospedale di Mirandola, donata automedica di ultima generazione

'Una donazione nata dall’interesse che la mia famiglia nutre per il nostro ospedale e per il personale che vi opera all’interno – ha dichiarato l’imprenditore mirandolese Gian Luca Budri - la nuova automedica sarà di ulteriore supporto a quella attualmente in funzione, che in quattro anni di attività ha già superato i 400.000 km. Un gesto di affetto nella speranza di poter contribuire attivamente al futuro ed al consolidamento della nostra struttura ospedaliera'.'Questa donazione certifica l'importanza – per noi mirandolesi – di una struttura i cui servizi vanno difesi ad ogni costo, e sottolinea il senso di appartenenza di un cittadino innamorato della propria città, la cui generosità consentirà di dotare il nostro Ospedale di un'auto medica attrezzata con tutte le attrezzature utili al primo soccorso. Un valore aggiunto, per un territorio che sta investendo e lavorando molto in materia di accoglienza e vivibilità e che proprio per questa ragione non può non tener conto della propria struttura sanitaria. Vorrei ringraziare – ha concluso nel suo intervento il Sindaco Alberto Greco - ancora una volta Luca Budri, a nome della cittadinanza che rappresento, per aver investito tempo e risorse personali preziose per garantire l'efficientamento di un servizio a disposizione di tutta la comunità'.