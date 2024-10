Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Le barriere erano state acquistate nel 2018 con un finanziamento di 200mila euro da parte della Regione Emilia-Romagna. Si tratta di installazioni mobili da tempo vengono impiegate nella zona del monzese, per fronteggiare le frequenti esondazioni del fiume Lambro. A Bomporto si è formato un Comitato di circa 40 cittadini residenti, disponibili ad operare in caso di emergenza per la posa delle barriere, a salvaguardia del centro storico.