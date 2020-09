'Pre e post scuola, a Formigine è ancora tutto in alto mare'

'Dopo l’interrogazione del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Michele Barcaiuolo, che sollecita la stesura di linee guida per la ripartenza dei servizi di pre e post scuola e le rassicurazioni dalla Giunta regionale in merito alla pubblicazione delle tanto attese linee guida, continuo a ricevere numerose segnalazioni da genitori totalmente all’oscuro di quando realmente partiranno questi fondamentali servizi'. Il consigliere comunale Fdi a Formigine Marina Messori (nella foto) interviene così sul tema dell'avvio dei servizi pre e post scuola.

“Sono moltissimi i genitori che, per impegni di lavoro, non possono contare sull'aiuto di altri familiari per la custodia e la vigilanza dei figli, soprattutto se piccoli come quelli della scuola dell'infanzia, del nido o delle classi iniziali di scuola primaria. Già durante la commissione preposta avevo sottolineato la necessità di attivare tale servizio soprattutto per quelle famiglie con entrambi i genitori lavoratori, già costretti ad utilizzare le ferie per far fronte alle chiusure legate alla pandemia. Il documento è stato condiviso con il “Tavolo interistituzionale per la Scuola aperta”, insediatosi l'11 giugno scorso - incalza Messori – perché non si hanno ancora notizie da parte dell'Amministrazione Formiginese? Quando verranno riattivati i servizi?”