Preleva 10.000 euro con la carta di un altro: fermato dai Carabinieri

Dopo essersi impossessato del portafoglio di un 41 enne di Mirandola, aveva estratto bancomat e carte di credito iniziando a prelevare denaro in maniera fraudolenta, da diversi sportelli. Fino ad ottenere 10.000 euro. Ad accorgersi dell’ammanco lo stesso legittimo titolare delle carte una volta recatosi in banca ma dopo qualche giorno. Credeva che il portafogli fosse stato smarrito e non rubato. Per questo non aveva provveduto subito alla denuncia e al blocco delle carte. Scarsa tempestività che gli è costata cara, visto l’ingente ammanco verificato sul conto. Dopo la denuncia i Carabinieri sono arrivati velocemente all’individuazione del responsabile, un 50 enne di origine sudamericana, senza senza fissa dimora