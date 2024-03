Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Per consentire le operazioni di trasloco delle attrezzature, sabato 23 l’attività del Punto prelievi sarà sospesa, ad accezione dei prelievi per urgenze B e U e per le donne in gravidanza, che saranno garantiti presso gli ambulatori posti all’ingresso 2 dell’Ospedale, con accettazione da eseguire allo sportello del laboratorio analisi.La nuova sede del Punto prelievi di Mirandola sarà operativa dalle 7.15 alle 9, con tre sportelli per l’accettazione e cinque postazioni per l’esecuzione dei prelievi. I lavori, che si inseriscono nell’ambito di un più ampio investimento per un totale di 4 milioni e 360mila euro, hanno consentito il rifacimento completo di diversi locali, serviti da servizi igienici e ampie sale d’attesa, con totem eliminacode di ultima generazione.Nella foto, la sala d'attesa del punto prelievi