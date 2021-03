Ravarino: rogo in un capanno. Strage di cani da caccia, 7 sono morti

Questa mattina, verso le 6.30, nelle campagne di Ravarino è andata a fuoco un capanno per attrezzi, con attiguo un recinto dove venivano custoditi alcuni cani da caccia. Il rogo è divampato in via Argini, nei pressi di una casa colonica. Sette cani sono morti nell’incendio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ravarino e i vigili del fuoco di Modena che hanno domato le fiamme: il capanno è andato completamente distrutto.

