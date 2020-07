Ravarino: rogo in un garage, uomo lievemente intossicato

Una persona lievemente intossicata che stava dormendo nell'appartamento posto al piano superiore rispetto al garage, danni all'interno del box ma nessuna lesione strutturale alla palazzina. E' il bilancio di un incendio generato la scorsa notte in via Fratelli Rosselli a Ravarino. L'allarme al centralino dei Vigili del Fuoco è scattato intorno all'una. Un denso fumo proveniente dal box dove si erano generate le fiamme ha invaso anche l'appartamento al piano superiore intossicando livemente il proprietario. I Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il garage prima che il rogo si espandesse ed intacasse anche il resto della palazzina, per la quale non si segnalano danni strutturali.