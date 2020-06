San Cesario, Christian Mattioli Bertacchini si è dimesso da segretario

Christian Mattioli Bertacchini si è dimesso da segretario del Circolo del Partito democratico di San Cesario sul Panaro.

Preso atto delle dimissioni, avvenute per motivi personali, l’Assemblea ha provveduto a nominare un comitato di gestione collegiale che avrà il compito di dirigere l’attività politica del Circolo sul territorio. 'L’incontro ha rappresentato anche l’occasione per riprendere dopo mesi il confronto politico di persona; sono stati sollevati infatti diversi spunti di riflessione dai partecipanti, tra i quali erano presenti anche il coordinatore di zona del Pd Marcello Mandrioli e il consigliere regionale Luca Sabattini, che ringraziamo per il loro contributo - si legge in una nota -. Il Circolo Pd di San Cesario sul Panaro guarda dunque al futuro con piena consapevolezza dell’importante lavoro che lo attende, ma anche con grande fiducia nei risultati che il lavoro di una squadra unita può portare'.