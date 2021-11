San Cesario, è morto a 100 anni Ottavio Trenti: sindacato in lutto

È scomparso ieri a San Cesario sul Panaro Ottavio Trenti, dirigente Cisl dal 1948 al 1980.Aveva compiuto cento anni il 9 settembre scorso, lascia i figli Alessandro e Cristina. 'Ottavio Trenti è stato uno dei dirigenti più importanti nella storia della Cisl modenese – lo ricorda la segretaria generale della Cisl Emilia Centrale Rosamaria Papaleo – Ha ricoperto diversi ruoli sindacali a S. Cesario, Castelnuovo e Castelvetro, poi è stato a lungo responsabile Cisl della zona di Vignola. Autorevole e stimato, è stato un testimone privilegiato delle trasformazioni economiche e sociali del nostro territorio. Aperto culturalmente, Ottavio Trenti è sempre andato alla ricerca dell’unità dei lavoratori ed è stato un punto di riferimento per molti sindacalisti venuti dopo di lui. Per questo – conclude Papaleo - la Cisl lo saluta con gratitudine e abbraccia i suoi familiari'.

