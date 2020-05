San Felice, donate 2000 mascherine nella cra con 13 decessi per covid

La famiglia Ruffoni di San Felice sul Panaro ha donato alla Casa di riposo per anziani “Augusto Modena”, gestita da Asp Area Nord, e al Comune di San Felice 2.200 mascherine FFP2. Mercoledì 20 maggio in municipio, Matteo Ruffoni ha consegnato le mascherine al sindaco Michele Goldoni e al presidente Asp Stefano Paltrinieri. 2.000 mascherine sono andate alla Casa di riposo, mentre le altre al Comune, distribuite tra i dipendenti più a contatto con il pubblico. L’Amministrazione comunale e l’Asp Area Nord hanno ringraziato la famiglia Ruffoni per la generosa donazione.