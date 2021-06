San Felice, festa per i 100 anni di Leda Sentimenti

Ha compiuto cento anni giovedì 24 giugno la sanfeliciana Leda Sentimenti che vive a Rivara con il figlio Pio Alboresi, la nuora Luna Rama e la nipote Gemma Alboresi. A festeggiare l’ambito traguardo, oltre a familiari e vicini, c’era anche il sindaco di San Felice sul Panaro Michele Goldoni che ha portato il saluto e gli auguri dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità. Leda, originaria di Ravarino, vive a Rivara da più di 60 anni. Nel 2013 è rimasta vedova del marito Aldo Alboresi, scomparso a 91 anni. Un amore durato una vita intera, visto che i due si erano conosciuti da giovanissimi, essendo vicini di casa. Leda che ha avuto solo il figlio Pio, ha sempre lavorato come operaia, prima alla Bellentani, per poi proseguire in proprio con una attività familiare legata ai salumi. È ancora molto lucida, ha solo qualche problema di deambulazione, e trascorre le sue giornate facendo l’uncinetto, rigorosamente senza occhiali che non ha mai portato, e guardando la televisione, sorretta ancora da un buon appetito. Pare non ci sia un segreto particolare per la sua longevità se non l’amore per il marito e il lavoro.