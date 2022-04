San Prospero, ecco il murales per 'Fraintesa': il babbo Iones taglia il nastro

Erano presenti oltre 200 persone all'inaugurazione del murale dedicato a Francesca Barbieri detta 'Fraintesa', travel blogger originaria di San Prospero prematuramente scomparsa lo scorso anno. La cerimonia si è tenuta nel pomeriggio di oggi presso la Casa del Volontariato di San Prospero. Situato sulla facciata della Casa del Volontariato, il murale è stato realizzato dall'artista Stefania Marchetto, presente alla cerimonia, insieme ai genitori di Francesca Barbieri, al sindaco di San Prospero Sauro Borghi e al consigliere della Regione Emilia-Romagna Palma Costi. Proprio il sindaco, insieme al babbo di Francesca, il geometra Iones Barbieri, ha tagliato il nastro.L'opera misura circa sei metri di lunghezza per sei di altezza ed è stata realizzata in tre giorni mediante l'utilizzo di bombolette spray e pittura classica.'L'idea del murale è nata in accordo con i genitori di Francesca e la Giunta di San Prospero - afferma Stefania Marchetto - Abbiamo scelto di raffigurare una delle sue foto più iconiche, scelta non facile perché Francesca di foto ne aveva tantissime. Ne abbiamo scelta una in cui lei è rivolta verso il sole e sorride, perché vogliamo che il suo sorriso sia tuttora visibile a tutti. E' un'immagine che emana molta positività ed energia'.'Questo murale è un tributo alla nostra concittadina Francesca - commenta il indaco di San Prospero Sauro Borghi - Una donna di una forza incredibile che aveva intrapreso una missione: portare la sua esperienza in giro per il mondo per far sapere a tutte le donne che c'era la possibilità di prevenire e combattere il male che affliggeva lei come tante altre. Ritengo che l'opera di Stefania Marchetto sia un giusto omaggio e un sincero ringraziamento per quello che Francesca è stata e che sarà per sempre'.