Sassuolo, ecco Hector cane anti-droga della Polizia Locale

Arriva direttamente dalla Spagna, dalla sezione veterinaria dell’Università di Barcellona in particolare, dove ha svolto l’addestramento anti-droga: come avvenne per Axel la Polizia Locale di Sassuolo si è affidata all’Agenzia di Sicurezza Auxilia che ha svolto il ruolo di intermediario.

Hector ha compiuto un anno nel mese di Febbraio, quando avrebbe dovuto arrivare a Sassuolo ma poi, a causa del lockdown e di tutte le limitazioni imposte dalle misure di contrasto al Covid-19, ha dovuto attendere ancora alcuni mesi prima di arrivare in città.

Da qualche giorno è a Sassuolo, affiancato da tre agenti della Polizia Locale che si alterneranno in servizio al suo fianco.

“Dopo tanta attesa – commenta il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – finalmente Hector è pronto a dare il proprio apporto al contrasto del traffico di stupefacenti in città. Era un nostro obiettivo sin dalla campagna elettorale: Axel fece un grande lavoro al servizio non solo della Polizia Municipale ma di tutte le Forze dell’Ordine impegnate nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti ed è mia convinzione che un cane anti-droga posa svolgere un ruolo determinante nel rendere più sicura la nostra città. Hector è di proprietà del Comune di Sassuolo ma, come già avvenne per Axel che fu determinante in numerose operazioni anche fuori dalla provincia di Modena, è a disposizione delle Forze dell’Ordine che faranno richiesta del suo supporto, ad iniziare da Polizia e Carabinieri di Sassuolo”.