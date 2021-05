Sassuolo, il saluto al vicecomandante della Finanza Piras

È stato ricevuto ieri in Municipio dalla Giunta al completo, il luogotenente della Guardia di Finanza Mario Piras che, dopo tanti anni di servizio a Sassuolo, è prossimo alla pensione.Arrivato a Sassuolo nel 1992, Mario Piras dal 2002 è Capo squadra Comando e vicecomandante di Compagnia.Il sindaco, a nome dell’intera Amministrazione comunale, ha consegnato al vicecomandante Piras una pergamena con la scritta “Per l'enorme contributo dato alla sicurezza ed alla legalità nella nostra città con un'attenzione ed una disponibilità tali da riconoscerle il nostro più sentito ringraziamento”.Lo sostituirà in servizio il Luogotenente Mauro de Vito, a Sassuolo dal 2011, che attualmente ricopre l’incarico di Comandante della Sezione Operativa, con una lunga carriera alle spalle in materia tributaria di aziende con grandi dimensioni, ha ricoperto incarichi di grane prestigio a Bologna, Caltanisetta e Modena.

