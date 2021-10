Soliera, tragedia sul lavoro: muore operaio

Ancora una tragedia sul lavoro. Vittima un operaio di una ditta esterna in servizio presso un'azienda via Boito a Soliera. Questa mattina l'uomo, un 70enne residente in zona è caduto da un altezza di 8 metri mentre si trovava sulla copertura del capannone che ha ceduto facendolo precipitare al suolo. La vittima è Romano Bonfatti: stava eseguendo manutenzioni del tetto dal proprietario del capannone.

