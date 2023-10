Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Purtroppo il 19enne solierese di cui stamattina era stata denunciata la scomparsa è stato ritrovato senza vita - scrive il sindaco Roberto Solomita -. Una tragedia che ci lascia senza parole, colmi di dolore e sgomenti. Ci stringiamo intorno alla famiglia e agli amici del ragazzo, a loro le condoglianze e l'abbraccio di tutta la comunità solierese.Il corpo è stato rinvenuto in via Gambisa all’altezza del parco di via Morante, a Soliera.