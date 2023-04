Spacciava cocaina a minorenne: 21enne arrestato a Castelfranco

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Uso di droga anche alla base della segnalazione alla Prefettura, da parte dei Carabinieri, di un 20 enne. Siamo a Castelnuovo Rangone. I Carabinieri della Tenenza di Vignola vengono allertati dalla centrale operativa 112, per una lite sfociata in rissa nei pressi di un bar. Giunti sul posto, i soggetti coinvolti nella lite si erano dileguati, ma dopo alcune ricerche, i Carabinieri individuano e fermano uno dei ragazzi coinvolti. Ventenne, il ragazzo viene trovato in possesso di pochi grammi di hashish e segnalato amministrativamente alla Prefettura di Modena per uso personale di sostanze stupefacenti.