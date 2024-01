Spilamberto, è Massimo Glielmi il candidato erede di Costantini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.



Passo indietro degli altri due possibili candidati: il vicesindaco Salvatore Francioso, Niccolò Morselli e Simona Sighinolfi.



E Glielmi ha già attivato la sua campagna, con lo slogan “Massimo ascolto”. Si parte domani sera alle 20 al Faro di Spilamberto (ex Direzionale Marconi) con un appuntamento che avrà come tema 'Sociale e Sanità'.

Lunedì 5 febbraio presso la 'Sala Rinascita' alle 20 si parlerà di Ambiente e lavoro, giovedì 15 febbraio presso lo 'Spazio Famigli' sempre alle 20 di Associazioni e sport e giovedì 22 febbraio, stessa ora, ancora presso 'Il Faro' di Scuola e Cultura.





'Io penso che un sindaco, per quanto possa essere una persona formata, non debba e non possa sapere tutto, penso che un buon sindaco debba aver la capacità di ascoltare, sapere dove trovare le giuste informazioni e quelle persone che possano dare buone idee e anche aiutare a metterle in pratica, Spilamberto si costruisce tutti insieme.



Per questo motivo ho chiesto aiuto a professionisti che hanno esperienza in questo campo - afferma il sindaco -. Saranno presenti medici di medicina generale che rendono viva la nostra casa della salute e si prendono ogni giorno cura delle nostre famiglie, saranno con noi psicologhe che ci parleranno dell'importanza di prevedere la presenza di “psicologi di base” per poter garantire il benessere psicologico di tante persone che vivono un momento di difficoltà. In più in questi anni anche io come tanti spilambertesi prima di me ho conosciuto da vicino la realtà del nostro Centro Diurno per Anziani e della nostra Casa Protetta, grazie alla mia famiglia ho toccato con mano che coloro che la gestiscono sono persone eccezionali per questo ho chiesto loro di aprire la nostra campagna di raccolta di idee perché sono convinto che solo se ci sapremo prendere cura delle persone più fragili senza dimenticare nessuno allora potremmo andare più avanti insieme'.