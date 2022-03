Spilamberto: distrutto il circolo di via Confine

Locali divorati dalle fiamme, danni ingenti e attività annientata al Circolo ricreativo in via Confine a Spilamberto di Modena. Qui, alle 23.30, i Vigili del Fuoco sono stati allertati dalla presenza di fiamme all'interno dei locali che presto hanno avvolto e divorato l'intera struttura in legno. I Vigili del Fuoco hanno avuto ragione del fuoco soltanto a tarda notte. Sul posto i Carabinieri per i rilievi