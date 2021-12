Turismo in Appennino post pandemia: non si vede la luce

I dati sul turismo in Appennino, inutile girarci intorno, sono sconfortanti. Alla luce della pandemia da Covid-19 Confcommercio ha elaborato i dati dalla Regione su arrivi e pernottamenti in questo periodo che se evidenziano che Pievepelago sta recuperando più velocemente i livelli pre-pandemia, Fanano arranca (-54% di pernottamenti e -48,2% di arrivi), Fiumalbo segna -32,90% di pernottamenti e -36,50% di arrivi, Pavullo -33,60% di pernottamenti e -46,30% di arrivi, Pievepelago -3,50% di pernottamenti e -14,30% di arrivi, Sestola sicuramente di affanno, ma che da sola mantiene un giro turistico superiore a tutti gli altri comuni messi insieme registra comunque un -24,50% di pernottamenti e -19,30% di arrivi, mentre gli altri comuni minori del territorio appenninico perdono nel complesso il 10% di turisti, ma superano del 12,5% i pernottamenti del 2019. Nei primi nove mesi del 2021 gli arrivi in Appennino sono stati 52.

192 e i pernottamenti 187.274. Secondo Massimo Ferrari ed Elio Lipparini, rispettivamente direttore e presidente di zona di Confcommercio Pavullo «Ci sono andamenti diversificati in relazione alle zone che dovranno essere messi sotto una lente di ingrandimento per capirne le ragioni ci sono aree che fortunatamente stanno reagendo meglio di altre, ma restiamo convinti che sia più che mai necessario un approccio di area vasta nelle strategie di promozione e commercializzazione turistica in montagna. L'area del Frignano e quella del Cimone hanno in sé, fuori di ogni dubbio, tutte le caratteristiche e vocazioni perché possano sempre più affermarsi come mete turistiche nel corso dell'intero anno, ma serve un approccio strategico». Ovvero «un approccio di area o aree vaste, con cui mettere in campo un lavoro di indagine strutturata capace di individuare la cornice dentro la quale calare un vero e proprio progetto di marketing territoriale per le due zone, mettendo definitivamente da parte inutili e controproducenti campanili».A questo vanno aggiunti i primi dati, non meno allarmanti già precedenti all’introduzione del così detto Super Green Pass: sempre secondo un’indagine di Confcommercio e Confturismo si registrano per questo inverno 2,5 milioni di disdette e 11 milioni di prenotazioni non ancora confermate, 8,5 milioni di turisti hanno cambiato meta e se 12 milioni non hanno cambiato idea, comunque pernotteranno da parenti o amici.L’incertezza che ha caratterizzato l’attesa per la stagione invernale ha fatto sì che la partenza, durante questo ponte che precede le vacanze natalizie, sia stata caratterizzata dall’incertezza che ha creato un buco occupazionale: tra le tante cose che mancano c’è il personale e la stagione è nata di fatto zoppa, per via dell’obbligo della certificazione verde per chi lavora e quella rafforzata per l’utenza.A ciò si aggiunga il mancato riconoscimento dei sieri russi e cinesi che da un forte taglio ai turisti provenienti dall’estero, una fetta di mercato su cui il nostro Appennino punta da alcuni anni.