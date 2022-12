Ubriaca alla guida genera il panico: fermata da due automobilisti

Un ragazzo straniero e un agente della Polizia Provinciale fuori servizio sono riusciti, con una manovra congiunta ed improvvisata a neutralizzare il pericolo generato ieri sera sulla via Vignolese a Marano sul Panaro. I due alla guida delle rispettive auto hanno notato una vettura Kia in direzione Vignola che stava zigzagando vistosamente, invadendo a per lunghi tratti anche la corsia opposta obbligando a manovre repentine e sottoponendo a rischio i conducenti di altri veicoli numerosi intorno alle ore 19. I due hanno così deciso allo stesso modo di tentare di fermare l'auto superandola e fermandola. Tentativo riuscito. L'auto della donna è stata circondata e fatta fermare.

E' apparso subito chiaro che la donna era in completo stato di ebbrezza alcolica. Per evitare un raptus della donna e un tentativo di fuga, l'agente di Polizia Provinciale ha provveduto ad estrarre le chiavi dell'auto della donna evitandone accensione e ripartenza. Nel frattempo la Polizia Locale Terre dei castelli, avvertita dall'agente di Polizia Provinciale, è giunta sul posto con una pattuglia che ha proceduto agli accertamenti sulla donna, M.G. una sessantenne residente a Modena. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza ed il suo veicolo è stato sequestrato. La Polizia Locale ha sottolineato il merito per l'intervento 'provvidenziale' dei due cittadini'