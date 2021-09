Vaccino, ecco il camper davanti alle scuole Spallanzani Castelfranco

Ritorna a scuola il camper dell’Ausl di Modena, per dare la possibilità di vaccinarsi con accesso facilitato, direttamente sul posto. A Castelfranco Emilia il camper delle vaccinazioni si ferma di nuovo domani 30 settembre davanti all’Istituto Spallanzani in via Solimei 23, dalle 10 alle 14, per le seconde dosi e la disponibilità a nuove prime dosi. Giornata di vaccinazioni a scuola anche giovedì 7 ottobre: il camper sarà a Mirandola presso l'Istituto Galilei dalle 9 alle 14 e a Modena all’Istituto Fermi dalle 10 alle 13. L’Ausl ricorda che per i minorenni occorre la presenza di almeno un genitore e la presentazione della necessaria documentazione di delega.'L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti dai 12 anni in su e ai loro familiari, e al personale docente e non docente a vario titolo impegnato nelle attività scolastiche, di tutti gli istituti del territorio modenese - spiega l'Ausl -. Si ricorda infine che da venerdì 1 ottobre è previsto il libero accesso in tutti i punti vaccinali secondo gli orari riportati sul sito dell’Azienda Usl'.