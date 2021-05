'Vignola, concedere aula consigliare ai laureandi'

'Concedere l’utilizzo gratuito dell’Aula consigliare del Comune di Vignola a tutti i laureandi che ne facciano richiesta, in modo tale da garantire una sede degna della rilevanza dell’evento e garantendo la partecipazione a famigliari ed amici, sempre nel rispetto delle norme vigenti'. A chiederlo con una mozione ad hoc sono i consiglieri di minoranza a Vignola Barbara Badiali, Simone Pelloni e Luca Rangoni (Lega), Angelo Pasini e Roberta Amidei (Vignola per Tutti) e Antonio Orlando (Fdi).'L’emergenza sanitaria ha costretto il mondo dell’istruzione a rivedere programmi e svolgimento delle attività didattiche e molti ragazzi della nostra città frequentano diversi atenei del nord Italia ad esempio, Parma, Reggio Emilia, Bologna, Piacenza, Modena - affermano i consiglieri -. L'uso dell'aula consigliare di Vignola può compensare il fatto che lo svolgimento della prova finale di discussione della tesi deve avvenire a causa della pandemia in modo esclusivamente telematico'.

